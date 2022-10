Aka Moon célèbre 30 ans de scène au Festival des Libertés

La programmation des concerts est marquée par un évènement jazz. Le trio Aka Moon célèbre trente ans de scène en compagnie de nombreux musiciens invités. Depuis trente ans, le trio – formé par Fabrizio Cassol au saxophone, Stéphane Galland à la batterie et Michel Hatzigeorgiou à la basse – n’a de cesse de s’ouvrir aux cultures et aux musiques d’ici et d’ailleurs.

L’aventure a commencé en 1992 par un voyage initiatique en Centrafrique auprès des Pygmées. Au contact d’autres musiques, le jazz se métisse. La percussion emprunte les couleurs de la polyrythmie. La musique, inclassable, emprunte toutes les voix (es) du monde. Après l’Afrique centrale, le voyage se poursuit en Inde, dans les pays du Maghreb, à Cuba et dans les pays des Balkans, toujours avec le même esprit d’ouverture et de partage.

" Je pense que la notion de voyage est essentielle. Ça devrait être essentiel pour tout le monde. C’est comme ça qu’on comprend pourquoi un rythme naît, pourquoi une musique naît, pourquoi une mélodie voit le jour. C’est lié au quotidien. […] Le concert de ce jeudi est organisé comme une petite cérémonie. C’est une constellation festive organisée dans le but d’ouvrir à des temps meilleurs. "

Fabrizio Cassol revient sur les débuts d’Aka Moon au micro de François Caudron.