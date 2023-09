Ajax - Feyenoord se termine 3 jours plus tard à huis clos, les visiteurs s'imposent 0-4

Le "Klassieker" du football néerlandais entre l'Ajax Amsterdam et le Feyenoord Rotterdam s'est finalement conclu sur la marque de 0-4 en faveur des champions des Pays-Bas ce mercredi.

Le match avait été arrêté dimanche après-midi après 55 minutes de jeu à la suite du jet de feux d'artifice et de fumigènes sur la pelouse. Il s'est achevé ce mercredi après-midi à huis clos.

Interrompu sur la marque de 0-3, le Mexicain Santiago Giménez (9e et 18e) et le Brésilien Igor Paixao (37e) ayant trouvé le chemin des filets, la rencontre n'avait repris que depuis 4 minutes ce mercredi quand Santiago Giménez a signé son troisième but (59e).

Au classement, Feyenoord remonte à la 3e place avec 14 points (6 matches) à une longueur du PSV Eindhoven et d'AZ Alkmaar qui ont tous deux gagné leurs cinq matchs (15 points). Il faut descendre au 14e rang pour trouver l'Ajax et ses 5 points en 5 rencontres.