AJ Griffin, le rookie qui gagne des matches sur le buzzer

Nom : AJ Griffin. Profession : basketteur en NBA. Signe particulier : rookie. Spécialité : marquer des paniers décisifs sur le buzzer.



A 19 ans, AJ Griffin est déjà en train de se faire un nom dans la "Grande Ligue". Adrian Darnell "AJ" Griffin Jr, de son nom complet, ne dispute pourtant que sa première saison mais il a déjà réussi à se faire remarquer. Pour la deuxième fois en un moins d’un mois, l’ancien Blue Devil de Duke a donné la victoire aux Hawks d’Atlanta. Et de quelle manière.



A chaque fois, il a inscrit le panier décisif sur le buzzer. Fin novembre, il a conclu une action collective ultrarapide pour faire basculer la rencontre contre les Raptors où… Adrian son père est assistant coach.



Et voilà qu’il a remis ça face à Chicago. 0,5 seconde au chrono. Une dernière action à jouer. Et c’est le shooting guard, né à Dallas, qui du haut de ses 19 ans prend ses responsabilités. Il récupère le ballon en l’air et dos au panier mais parvient tout de même à se retourner et à trouver le cercle. De quoi faire rugir la State Farm Arena. A ce rythme-là, le gamin va vite devenir un des chouchous du public d’Atlanta.