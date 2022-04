Ait El Hadj en D1B la saison prochaine ? Anderlecht pousse pour que cela soit possible

Dès la saison prochaine, les équipes B de quatre formations de Pro League se joindront aux équipes de D1B. Les plus expérimentés des jeunes ne pourront pas y participer mais Anderlecht et Genk poussent pour changer cela.

Bruges, Anderlecht et Genk sont déjà assurés de faire jouer leur équipe B en D1B la saison prochaine. Une dernière équipe suivra. Les Mauves et les Limbourgeois s’activent déjà en coulisses pour faire changer les règles du jeu selon nos confrères du Nieuwsblad. Les règles en vigueur stipulent pour l’instant que des joueurs de moins de 23 ans qui ont déjà disputé au moins 15 rencontres en Pro League dans leur carrière (avec 45 minutes sur le terrain minimum) ne pourront pas jouer en D1B avec l’équipe B. C’est cela que les deux clubs cherchent à changer.

Des deux côtés, on verrait d’un bon œil la possible utilisation de la D1B pour remettre en selle un joueur en méforme ou qui revient de blessure. Avec ce règlement, des joueurs comme Marco Kana, Killian Sardella et Anouar Ait El Hadj ne pourraient donc pas en profiter. Ce sera également bientôt le cas du Genkois Luca Oyen.

Les deux membres du G5 voudraient donc modifier ce règlement. Une des options sur la table serait de se baser sur le temps de jeu de ces jeunes lors des premières journées de la saison pour voir s’ils y jouent beaucoup ou pas. Ceux qui ont très peu de temps de jeu pourraient alors jouer en D1B. Une nouvelle réunion à ce sujet aura lieu lundi.