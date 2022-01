Aïssa Maïga, derrière la caméra : "Mon engagement n’a jamais été un frein à mes projets"

Le film navigue entre documentaire et fiction. Comment avez-vous mêlé les deux ?

Je dois dire que j'étais angoissée par rapport à la forme finale du film. Je voyais bien que j'avais une déformation professionnelle : en tant qu'actrice venant de la fiction, j'avais certains réflexes. Et puis, on a tourné en plusieurs fois, sur plusieurs périodes. On ne savait pas toujours si nos agendas allaient coïncider avec leurs vies, et avec le récit. Parfois on a juste capté le réel, en essayant d'être le plus discrets, et créatifs possible. Et puis par moments j'avais envie de convoquer le réel. On a beau se documenter, tant qu'on est pas en lien direct avec la personne concernée et ce qu'elle vit, ça reste abstrait. Convoquer le réel, c'est demander par exemple à la mère de Houlaye, est-ce que tu es d'accord que demain on filme la scène où tu pars. Tu ne pars pas pour de vrai, mais on va faire comme si. Je lui demandais ce qu’elle emporterait, par où elle partirait, ce qu’elle dirait à ses enfants… Quand ça devenait concret, je sentais que j'étais prête à tourner. On recrée la scène, à partir d’éléments qui reposent sur le réel. Mais tu ne peux pas leur demander de refaire quinze fois la même prise, comme sur un plateau de fiction. Elles ont des choses à faire (rires) !

Le film a aussi un propos politique, sur l’écologie, le changement climatique, mais aussi la place des femmes…

Oui ça me tenait à cœur d'en parler pour plusieurs raisons. D'abord, c'est leur réalité : les femmes chez les Peuls Wodaabe ont cette responsabilité économique. Il y avait un village Touareg à côté, et dans leur système social, c'est impensable que des femmes partent seules ! Cette spécificité-là pour moi, même si c'est pas pareil dans toutes les communautés, elle raconte le poids sur les épaules des femmes. Ce sont elles qui ont la charge mentale du foyer - comme dans beaucoup d'endroits sur cette planète n'est-ce pas (rires) ! Et c'est pas structurel - c'est conjoncturel. De base, les sociétés Peul Wodaabe vivent unies, et exercent un nomadisme au gré des transhumances. C'est vraiment le réchauffement climatique qui a modifié leurs conditions de subsistance.