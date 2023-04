Aisha Tyler confie qu’on l'appelle toujours "la Noire de Friends"

Malgré les nombreux rôles à la télévision qu’elle a incarnés, Aisha Tyler est toujours considérée comme "la Noire de Friends".

Dans le cadre d’une interview accordée à Entertainment Tonight, l’actrice Aisha Tyler est revenue sur son expérience dans la sitcom à succès, "Friends". " Parfois vous ne savez pas vraiment ce qu’un travail va être, ou comment il va changer votre vie. Vous ne savez pas si ça va être un succès. Vous ne savez même pas si ça va être bon. Vous êtes juste là pour faire le meilleur travail possible. Mais je savais quand j’ai eu Friends que c’était un gros truc.", a-t-elle déclaré selon Serieously.

Un gros truc, oui. Car "Friends", qu’on aime ou qu’on n’aime pas, c’est 236 épisodes étalés sur 10 saisons, des acteurs et actrices dont on entend toujours parler aujourd’hui, des expos… Bref, un succès colossal. Mais c’est aussi une série qui a écopé de beaucoup de critiques vis-à-vis de son manque de représentation des personnes issues des minorités. Marta Kauffman, co-créatrice de la sitcom, avait d’ailleurs partagé son regret à ce propos : "Je suis gênée de ne pas avoir su mieux il y a 25 ans. L’échec de la série à être plus inclusive était un symptôme de son intériorisation du racisme systémique qui sévit dans notre société". Aisha Tyler, qui a incarné le rôle de Charlie dans les deux dernières saisons de "Friends", était la seule femme noire de la distribution et porte toujours cette étiquette. "C’était une série massive, un succès planétaire. Encore aujourd’hui, les gens viennent me voir et disent, 'Charlie, Charlie', ou sinon ils disent juste 'La Noire de Friends'", a-t-elle confié.

Si Aisha Tyler est reconnue comme étant "la Noire de Friends" c’est parce qu’elle était la seule femme noire de ce monument de la pop culture. Intégrer le casting de "Friends" a été une aubaine pour l’actrice car c’est la série qui l’a révélée au grand public mais cette étiquette de "Noire de Friends" invisibilise le reste de sa carrière. Précisons tout de même qu’Aisha a joué dans des séries comme "Les Experts", "24 Heures Chrono" ou encore "Ghost Whisperer".