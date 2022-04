Aiseau-Presles : des caméras installées dans les cimetières pour mettre fin au vandalisme

Plusieurs habitants ont été victimes des mêmes faits. "Un jour, on a volé des urnes et on les a répandus n’importe où. Il y a quand même d’autres jeux que de s’amuser avec les morts", explique Georges, un habitant du quartier adjacent au cimetière. "Il y a 3 ans, on a tout saccagé. On a volé des urnes, on les a déposés dans les poubelles. Des voisins ont retrouvé des cendres éparpillées dans leurs jardins", ajoute Pascale, fleuriste à Roselies.

La commune espère dissuader les vandales par l’installation des caméras. "Ce sont des caméras qui couvrent toute la surface des cimetières. On peut lire la plaque des véhicules et identifier des individus. La police est habilitée à lire les images et les utiliser. Cela peut aider si des citoyens déposent plainte", détaille le Bourgmestre.

Béatrice est soulagée. Elle espère ne plus être victime de vandalisme et devoir subir de nouveaux traumatismes. "La première fois que cela m’est arrivé, je l’ai signalé à la commune. On m’a demandé de prendre des photos pour apporter des preuves. C’était traumatisant pour moi de prendre des clichés de la tombe de ma fille. Depuis, j’ai pris l’habitude. Avec la caméra, je ne vais plus devoir le faire. J’espère que cela permettra d’attraper les profanateurs".

Pour l’instant, 2 cimetières sur 5 de l’entité d’Aiseau-Presles sont équipés de caméras de surveillance.