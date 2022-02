AirTags : Apple promet plus de sécurité pour lutter contre les abus

En commercialisant les AirTags, ces petits trackers Bluetooth qui permettent de localiser des objets perdus, Apple ne s’attendait sans doute pas à recevoir autant de critiques et de plaintes. Les détournements d’AirTags sont en effets très nombreux et leur capacité à localiser des objets, mais également des personnes à leur insu, font le bonheur de personnes mal intentionnées.

Voilà pourquoi la marque à la pomme promet des améliorations et plus de sécurité. Comme l’explique l’entreprise dans un communiqué, “l’AirTag a été conçu pour aider les gens à savoir où se trouvent leurs effets personnels, et non pour pister les personnes ou les biens d’autrui. Nous condamnons avec la plus grande fermeté tout usage malveillant de nos produits.”

Dans un premier temps, Apple rappellera quelques notions fondamentales lors de la configuration d’un AirTag : “suite à une prochaine mise à jour logicielle, pendant la configuration initiale de chaque AirTag, un message indiquera clairement que l’AirTag est destiné à tracer les biens de l’utilisateur et de lui seul, que l’utilisation de l’AirTag pour pister des personnes sans leur consentement est un crime dans de nombreux pays, que l’AirTag est conçu pour être détecté par les victimes, et que les forces de l’ordre peuvent exiger les informations permettant d’identifier le propriétaire de l’AirTag.”

Apple améliorera également, et ce dans le courant de l’année, les alertes visuelles et sonores : “quand l’AirTag émettra automatiquement un son pour alerter de sa présence et que l’iPhone, l’iPad ou l’iPod touch indiquera qu’il se déplace, une alerte s’affichera sur l’appareil de manière à pouvoir agir en conséquence. Il pourra s’agir d’un son ou de la localisation de précision, si disponible. Cette fonction sera utile si le son de l’AirTag est étouffé donc difficilement audible ou si le haut-parleur a été trafiqué.”

Enfin, Apple préviendra plus rapidement les utilisateurs s’ils sont pistés : “notre système d’alerte de pistage utilise une logique sophistiquée pour déterminer la façon d’avertir les utilisateurs. Nous prévoyons de le mettre à jour pour prévenir les utilisateurs plus tôtqu’un AirTag ou accessoire du réseau Localiser inconnu les suit.”

En attendant l’arrivée de ces mises à jour essentielles, Apple a publié une page détaillant la marche à suivre en cas de pistage.