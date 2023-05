AirTags : Apple et Google s’associent pour lutter contre le pistage indésirable

Les deux entreprises ont proposé conjointement un cahier des charges industriel pour lutter contre l’utilisation abusive des appareils de géolocalisation Bluetooth à des fins de pistage indésirable.

Apple et Google ne sont pas les deux seules entreprises concernées. Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security et Pebblebee ont également exprimé leur soutien au projet, même si les firmes de Cupertino et de Mountain View ont un rôle plus important à jouer, vis-à-vis de leur plateforme respective, iOS et Android.

"Ce nouveau cahier des charges industriel repose sur les dispositifs de protection de l’AirTag et constitue, de par la collaboration avec Google, une étape critique dans la lutte contre le pistage indésirable sur les plateformes iOS et Android", a déclaré Ron Huang, Vice president of Sensing and Connectivity d’Apple. Même son de cloche du côté de Google : "Les traqueurs Bluetooth ont créé d’énormes avantages pour les utilisateurs, mais ils laissent aussi la porte ouverte au pistage, ce qui contraint le secteur à prendre des mesures correctives", a expliqué Dave Burke, Vice president of Engineering for Android de Google. "La plateforme Android s’engage à protéger ses utilisateurs et continuera à développer des dispositifs de sécurité renforcés et à collaborer avec le secteur pour lutter contre l’utilisation abusive des appareils de suivi Bluetooth."

Différents groupes de conseil et de sécurité ont également été sollicités pour développer ce cahier des charges. Comme le National Network to End Domestic Violence (NNEDV), ou encore le Center for Democracy & Technology (CDT). Le cahier des charges a été soumis en tant que Projet Internet via l'Internet Engineering Task Force (IETF), une organisation de premier plan dans le développement de normes. Apple et Google devraient procéder à l’application du cahier des charges pour les alertes de pistage d’ici fin 2023.