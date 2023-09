Airspace Indoor Skydiving Charleroi : plongez dans l’expérience de la chute libre en Belgique

L’adrénaline monte, le cœur bat plus fort, et l’excitation est palpable dès que vous entrez dans Airspace Indoor Skydiving, le premier simulateur de chute libre en Belgique et l’un des plus performants d’Europe. Situé à Gosselies, près de l’aéroport de Charleroi, cet endroit extraordinaire offre une expérience inédite et inoubliable, semblable à un saut en parachute en salle. C’est un saut dans le vide, une plongée dans le monde de la chute libre en apesanteur.

Depuis son ouverture en 2014, Airspace Indoor Skydiving a accueilli des entreprises, des groupes, des familles et même des professionnels du vol en soufflerie. L’expérience de saut équivaut à un saut en parachute depuis une hauteur de 4000 mètres, vous laissant en état d’apesanteur, sous la supervision d’un instructeur expérimenté. L’instructeur de Pascal s’appelait Cédric, mais vous pouvez également rencontrer d’autres experts tels que Nico, Julian, Chris et Giorgio.

Le simulateur utilise une puissante turbine capable de générer des vitesses de vent allant jusqu’à 200 kilomètres par heure, propulsant les participants dans un tunnel vertical. Avant d’entrer dans la soufflerie, vous devez passer par un sas, une étape nécessaire pour garantir la sécurité de l’expérience. Les participants peuvent être soulevés à une hauteur allant jusqu’à 17 mètres, créant ainsi une sensation de chute libre ultime.