Mais tout cela pourrait prochainement évoluer, à en croire un brevet déposé par Apple en 2017 et approuvé cette semaine par l’U.S. Patent and Trademark Office, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce. Dans le document partagé par de nombreux sites spécialisés, on découvre un étui plus imposant, certes, mais surtout plus utile.

Celui-ci protégerait complètement le casque, grâce à des bords aimantés, et pourrait même permettre une recharge. Évidemment, il ne s’agit que d’un brevet, et rien ne nous dit qu’Apple commercialisera cet étui. Mais pour tous ceux qui ont dépensé 629 euros pour un casque (excellent, soit dit en passant), cela pourrait être une bonne nouvelle.