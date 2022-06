Airbourne : une fratrie australienne sur les traces des frères Young

C’est une passion qu’ils ont depuis leur plus jeune âge, Joël et Ryan O’Keeffe ont été biberonnés au son du rock et surtout à celui des frères Young du groupe AC/DC. Le résultat ne s’est pas fait attendre, à 11 ans à peine, les 2 fans se sont lancés dans leurs instruments respectifs : la guitare pour l’aîné et la batterie pour le plus jeune. Les tympans de leurs voisins s’en souviennent. Moins de 20 ans après sa création, Airbourne foule les plus grandes scènes du monde. Retour sur l’ascension de cette fratrie survoltée !

Le groupe s’est formé à la fin de l’année 2001 dans la ville australienne de Warrnambool, on y retrouve 2 frangins Joel O’Keeffe au chant et à la guitare ainsi que son jeune frère Ryan à la batterie.