Airbnb vous propose de vivre comme les BTS pour 7 dollars

Cette location fait partie de la campagne "Only on Airbnb" qui permet de louer des lieux de tournages de séries et films. Cela avait été le cas avec l'appartement new-yorkais de Carrie Bradshaw l'année dernière ou encore avec la maison du film "Maman, j'ai raté l'avion !". L'entreprise a prévu de continuer de proposer des locations d'hébergements liés à la K-Pop et aux K Dramas.

Les deux chanceux devront cependant couvrir eux-mêmes les frais de leur voyage jusqu'à la gare de PyeongChang. Une voiture les amènera ensuite à la villa. Alors si vous voulez vivre le rêve coréen, rendez-vous le 2 août sur la plateforme de location pour tenter votre chance : vous serez peut-être l'heureux sélectionné.