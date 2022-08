Airbag, bâche, pare-brise : et si on s'habillait avec les déchets de l'industrie automobile ?

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a lui aussi fait le choix de recycler ses véhicules - ou partie de ses véhicules - en des collections de prêt-à-porter pour hommes et femmes. Via son projet Re:Style, entièrement dédié à l'upcycling, il a utilisé d'anciens airbags, pare-brise, morceaux de cuir pour siège, moquettes et ceintures de sécurité pour les métamorphoser en shorts, sweatshirts, hoodies, et autres pantalons de survêtement combinant style, confort et fonctionnalité.

Et s'il ne s'agit que de collections limitées, cela pourrait inspirer plus d'une marque et/ou créateur.

L'artiste et designer américain Heron Preston s'est d'ailleurs associé avec le constructeur automobile Mercedes en 2021 pour concevoir des pantalons amples ou encore des vestes bouffantes à capuche à partir de ses airbags usagés. Un partenariat ponctuel qui témoigne malgré tout d'un certain intérêt de l'industrie de la mode pour ces matériaux souvent destinés à être jetés.

Au Japon, c'est le designer Ryohei Kawanishi qui a récemment présenté toute une collection conçue à partir d'airbags de voitures upcyclés, à la demande de la société de recyclage Nishikawa Shokai. Une année a été nécessaire pour relever ce défi, qui a permis de donner naissance à une ligne de sacs, de chapeaux et de vestes, qui devrait être prochainement agrémentée de nouveaux basiques déclinés dans une gamme plus large de coloris. Loin d'être une utopie, s'habiller à partir des déchets de l'industrie automobile est non seulement possible mais également - et surtout - bénéfique pour la planète.