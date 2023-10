Air up : la gourde qui trompe le cerveau fait fureur dans les écoles

On pense souvent, à tort, que ce sont la langue et les papilles qui déterminent le goût. Or, 80% des saveurs perçues par notre cerveau sont en réalité déterminées par le nez et l’odorat. Forts de ce constat, Lena et Tim, deux étudiants allemands mettent au point une technique innovante qui consiste à aromatiser l’eau du robinet uniquement par l’intermédiaire de l’air inspiré. En 2018, les étudiants rejoints par quatre jeunes associés transforment leur projet d’études de fin d’année en start-up. "On se lance d’abord sur le marché allemand", expliquent les fondateurs de la marque air up sur leur site internet. "Le succès est immédiat : en à peine 6 semaines, nous vendons 80.000 gourdes."

Aujourd’hui, la start-up allemande compte plus de 300 employés et a déjà vendu plus de 5 millions de gourdes. Après avoir conquis la Belgique, la France, les Pays-Bas et l’Autriche en 2020, la gourde innovante est désormais présente sur dix marchés dont la Suède et les Etats-Unis.