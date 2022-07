Air New Zealand propose aux passagers de la classe éco de dormir dans un lit en avion !

Une problématique à laquelle Air New Zealand a logiquement songé puisque la compagnie kiwi doit commercialiser à la rentrée prochaine un ultra long-courrier entre Auckland et New York. Le voyage durera en effet 17 heures. Au-delà de cet itinéraire atypique, le transporteur a décidé de faciliter le sommeil de ceux qui réservent en classe éco. Son projet : installer dans la cabine une capsule où six lits permettront de prendre un peu de repos. La compagnie aérienne vient de présenter en images son concept intitulé "Skynest".