Air, l'histoire de la Jordan 1

Dans ce film qui retrace l’épopée de Nike pour signer Michael Jordan au début des années 80, on suit dans le rôle principal Sonny Vaccaro, un recruteur de joueurs universitaires superbement interprété par un Matt Damon bedonnant, qui n’hésite pas à mettre sa carrière en jeu pour contrer les offres d’Adidas et de Converse.

A l’éloge de la marque au Swoosh, ce film très réussi dépeint les coups de génie marketing de Nike et s’impose comme un must historique pour les vrais fans de Jordan et de sneakers. Qui n’a en effet pas envie d’apprendre dans les détails comment le mythe de la Air Jordan s’est fondé, comment a été dessinée et fabriquée cette paire de légende qui reste au top des ventes tant elle est déclinée à ce jour, ou encore comment la mère de MJ a négocié un pourcentage des ventes de la marque. A l'époque, son fils n’était pas encore drafté en NBA, première sans précédent dans le monde du sport et qui rappelle également l’épisode plus récent de Kanye vs Adidas.

Avec Ben Affleck (réalisation et rôle de CEO) Viola Davis (Deloris Jordan)et Matt Damon.

A voir dès ce mercredi dans toutes les salles.