Air India change sa politique de distribution d’alcool après qu’un passager ivre a uriné sur une passagère

Lors d’un vol entre New York et New Delhi, un passager indien urine sur une femme de 72ans assise en classe affaires. L’homme prétendument ivre est actuellement en prison et sa libération sous caution a été refusée. La direction générale de l’aviation civile (DGCA) a sanctionné la compagnie, Air India, d’une amende de 34.000 euros. La compagnie aérienne a dès lors changé sa politique de distribution d’alcool en vol et affirme que son personnel sera désormais formé pour repérer les comportements suspects.

Le 26 novembre, Shankar Mishra, cadre supérieur de la banque américaine Wells Fargo, monte dans l’avion blanc et rouge. A l’intérieur, le personnel ne remarque pas son état d’ébriété ; il semble calme. Quelque temps après le décollage, une femme informe l’équipage : son co-passager lui aurait uriné dessus. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’homme ne reçoit pas de sanction. Après l’atterrissage, il est autorisé à partir sans encombre. Le six décembre Shankar Mishra est arrêté. Il aura fallu plusieurs semaines après les faits pour que les plaintes de la victime soient entendues. Pourtant, des échanges de courriels entre la haute direction d’Air India et le directeur général Campbell Wilson, révèlent que l’accident était connu deux heures après qu’il se soit produit.