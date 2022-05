Air climatisé ou fenêtres ouvertes : qu’est-ce qui consomme le moins pour la voiture ?

D’après l’Institut VIAS, la climatisation fait augmenter la consommation de carburant d’environ 0,5 litre supplémentaire pour 100 km sur route ou autoroute.

Rouler avec les fenêtres ouvertes augmenterait aussi la consommation de carburant, surtout à vitesse élevée, en raison d’une perte d’aérodynamisme.

Pour connaitre la meilleure option entre les deux, on a parcouru 2 allers-retours Jambes-Habay avec une voiture diesel. On a réalisé nos trajets sur l’autoroute E411 sur une distance d’environ 117 km et on a essayé de garder une vitesse constante de 120 km/h pendant toute la durée du test.

On a roulé une fois avec l’air conditionné, réglé sur 15°C, soit une différence de température de 9 degrés avec l’air extérieur (24°C).

Ensuite, on a réalisé un autre trajet avec les 4 fenêtres ouvertes.