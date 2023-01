Air Canada Cargo débarque à Liège Airport en février

Air Canada Cargo débarque à Liège. La compagnie canadienne vient d’annoncer que ses avions-cargos atterriront régulièrement à l’aéroport liégeois dès le mois prochain. La compagnie confirme également une connexion avec l’aéroport de Bâle en Suisse dès le mois d’avril. Concernant Liège Airport, deux vols par semaine sont prévus. Plus tard dans l’année, il devrait y en avoir trois. Ces services permettront de relier ces deux destinations européennes à Toronto et au vaste réseau mondial d’Air Canada Cargo, plus important fournisseur de fret aérien canadien.

Une bonne nouvelle dans un contexte difficile

Nous avons contacté l’aéroport de Liège qui nous confirme l’information, mais refuse de la commenter. Quoi qu’il en soit, c’est une bonne nouvelle pour l’infrastructure liégeoise qui traverse une période difficile. L’aéroport s’oppose à son nouveau permis d’exploitation, qui fait d’ailleurs l’objet de nombreux recours. Sur le plan commercial, l’année 2022 a été contrastée avec un recul dans le transport de marchandises : 1,140 million de tonnes de fret en 2022 contre 1,412 tonnes un an plus tôt.