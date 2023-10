Air Belgium : la colère des agences de voyages

C’est un véritable séisme dans les agences de voyages depuis l’annonce de la fin de l’activité passagers d’Air Belgium. La compagnie aérienne a supprimé son activité passagers et ainsi tous les vols de et vers l’île Maurice et l’Afrique du Sud depuis le 3 octobre. Les tour-opérateurs et les agences de voyages en font les frais. Ils ont dû trouver des alternatives pour environ 11.000 passagers et espèrent aujourd’hui récupérer ces montants auprès d’Air Belgium. Mais ils ne seront pas, semble-t-il, remboursés avant plusieurs mois. La colère gronde à l’Union des Professionnelle des Agences de voyages.