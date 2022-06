Air Belgium augmente ses tarifs et ajuste son programme de vols pour l'hiver prochain

Cette dernière cite aussi les nouvelles taxes imposées sur le carburant à certains aéroports et la forte augmentation du coût de l'énergie et son impact sur les portefeuilles des clients.

"Bien que la demande de voyage reste forte, la reprise post-Covid sera sans doute atténuée par l'augmentation des prix des billets, d'une part, et la diminution du pouvoir d'achat, d'autre part", prédit-elle. Autant de facteurs qui l'ont donc poussée à revoir et ajuster les vols et capacités des avions qui seront mis en ligne pour les prochains mois d'hiver.