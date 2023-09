"Aimez-vous Brahms…" de Françoise Sagan, un triangle amoureux sur fond de troisième symphonie

Et la mélodie de cette chanson tire évidemment son origine du troisième mouvement de la troisième symphonie en fa majeur de Brahms, le même mouvement qui servira de base à Gainsbourg pour sa chanson écrite pour son amour, Jane Birkin, qui nous a quittés en juillet dernier.

Mais pourquoi le roman de Sagan est-il intitulé " Aimez-vous Brahms ? Quand Simon drague Paule, il l’invite à un récital donné en la salle Pleyel à Paris. On y joue du Brahms. C’est donc Simon qui pose cette question à Paule.

Et cette question n’est pas si anodine. À partir de cette simple question, Paule va remettre en cause toute sa vie, si bien rangée aux côtés de Roger, son amant. Elle va se demander d’abord si oui, elle aime réellement Brahms ? Et pourquoi elle aime Brahms ? En fait, elle lui préfère Wagner ! Après, elle va se demander si elle aime réellement Roger et pourquoi elle aime Roger ? À partir de cette simple question, elle va repenser à toute sa vie, toutes ces choses qu’elle a acceptées avec le temps sans réellement se demander pourquoi ?

Donc, sans divulgâcher la fin du livre ni celle du film, Paule va se mettre à aimer le jeune Simon tout en continuant à se torturer à propos de sa vie avec Roger qui lui cache pas mal de choses.

Vous l’aurez compris, derrière cette question toute simple se cache une remise en question importante. Revenir à nos classiques ou plutôt les revisiter nous permet tout cela : nous poser des questions toutes simples pour y trouver des réponses un peu plus complexes mais salutaires… comme les œuvres de Johannes Brahms !