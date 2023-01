"Aimer", le dernier album de Serge Lama : "J’arrête d’une manière sereine"

Serge Lama est sans doute l’un des derniers écrivains de la chanson. Il fait partie de la trempe des Aznavour, Béart et Brassens. C’est d’ailleurs cette génération-là qui a donné envie à Serge Lama de monter sur scène et d’écrire.

L'écriture sera l'affaire de sa vie, même au-delà de la chanson. "J’écris tous les jours un poème d’amour qui est dédié à mon épouse. Je suis obligé de trouver un angle tous les jours, ça fait des années que ça dure", confie-t-il.

Pour y arriver, il nous explique sa discipline : "je suis un spontané, et ensuite je travaille. C’est-à-dire que je ne me juge pas, je ne me censure pas : j’écris, j’écris, j’écris, j’écris… et ensuite je trie, et ensuite je travaille phrase par phrase. Tant qu’une phrase ne me satisfait pas, je bosse encore."