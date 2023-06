Aime Simone se produira dans un festival inclusif dédié à l’autisme

L’association Autisme Info Service fondée par Samuel Le Bihan et Florent Chapel organise un festival dédié à l’autisme et à l’inclusion. Charts in France nous apprend que l’évènement fera la part belle aux concerts, spectacle de stand-up, tables rondes, débats et projections de films.

Le but de ce festival est de récolter des fonds pour accompagner les personnes et leurs familles mais a aussi "pour ambition de rassembler artistes, personnalités, médias et public, pour partager un moment inclusif unique et mieux faire connaître les troubles du spectre autistique" explique Samuel Le Bihan dans un communiqué.

Aime Simone, l’artiste qui brise "les barrières entre les genres et les gens" semble tout indiqué à porter ce projet. A Berlin, il a vécu avec une communauté très inclusive et sa musique respire l’amour, le combat. L'artiste se produira, notamment, avec son nouvel album "Oh Glory" composé de 11 titres enivrants.