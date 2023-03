Le quotidien de Mathieu (Jérémie Renier) est rempli de stress et de pression, au boulot comme à la maison. Un jour, un cerf lui apparaît et il le suit dans la forêt, où il finit par s’installer en toute insouciance. Son entourage se pose des questions : et si c’était ça, au fond, le secret du bonheur ?