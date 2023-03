"Ailleurs si j’y suis" de François Pirot : chronique d’une crise existentielle

"Ailleurs si j’y suis", le deuxième long métrage du réalisateur belge François Pirot, à qui l’on doit "Mobile home", nous plonge d’emblée dans la vie d’un homme sous tension.

Mathieu, incarné par Jérémie Renier, est un entrepreneur dépassé, bousculé par un patron (Jean-Luc Bideau) qui rêve de lui céder le flambeau, parce que trop vieux et trop fatigué. En sus, sa femme veut le quitter, son père veut mourir et pense à construire son propre cercueil. Bref tout lui pèse, il est submergé, et lorsqu’il aperçoit un cerf au bout de son jardin, il reçoit comme une révélation.

C’est là que la partie fable du film s’invite. Mathieu s’enfonce dans la forêt, il ne répond plus à personne, il se baigne dans un lac et oublie tout. Il ne fait plus rien, mais il est bien !

Rencontre avec François Pirot…

"Ailleurs si j’y suis" de François Pirot, avec Jérémie Renier, Jean-Luc Bideau, Suzanne Clément et Samir Guesmi – Un lâcher-prise original.