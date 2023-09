Aiglefin, sauce verte aux câpres et herbes fraîches

Préchauffez le four à 150°.

Faites bouillir une casserole d’eau afin de cuire les pommes de terre pendant environ 20 minutes. Il faut qu’elles soient bien tendres. Après la cuisson, pelez et écrasez-les à l’aide d’un presse pomme de terre. Mélangez le tout avec le lait et le beurre jusqu’à obtention d’une mousseline bien lisse. Assaisonnez avec une pincée de sel et du poivre.

Pour la sauce, ciselez finement l’ensemble des herbes fraîches et l’échalote. Dans un bol, mélangez l’ensemble avec le jus du citron, de l’huile d’olive et quelques câpres. Assaisonnez avec une pincée de sel et du poivre.

Coupez les filets de poisson en 4 morceaux et placez-les sur une plaque de cuisson. Assaisonnez-les avec un filet d’huile d’olive. Faites cuire pendant + /- 12 minutes en fonction de l’épaisseur des filets.

Disposez les tomates cerises sur la même plaque de cuisson et faites-les cuire pendant 12 minutes.

Servez les morceaux de poisson avec la mousseline, les tomates cerises confites et la sauce verte aux herbes.