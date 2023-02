Aidons nos petits cours d’eau à se la couler douce

Il est parfois difficile de distinguer où se trouvent certains petits ruisseaux et autres rus lorsque ceux-ci sont à sec, voire encore plus compliqué de les nommer.

Dans la commune de Walhain, on a commencé par indiquer les noms de ces micro cours d’eau grâce à une signalétique. Nommer ces rus et ris, c’est aussi une manière de les faire exister auprès de tout un chacun. Mais, ce n’est pas toujours facile de se mettre d’accord sur la dénomination lorsque l’on sait que ces noms changent au fil de l’eau qui s’écoule. Dans cette entité : "Il y a 12 noms pour 10 cours d’eau… Cela reflète la toponymie parfois multiple" explique Jeremy Guyon, attaché scientifique au Contrat rivière Dyle-Gilette.

Découvrez le reportage de Canal Zoom : Walhain : identifier les cours d’eau pour mieux les préserver

Ensuite, il faut aussi que ces ruisseaux, rus et ris puissent vivre et abriter une faune et une flore. Or, les berges sont parfois assainies ou leur cours est dévié par l’activité humaine ou d’élevage présent. Les bovins cassent les berges et l’eau se répand plus largement, ce qui empêche une reconnaissance visuelle ainsi que la prolifération de certaines espèces de plantes ou animaux et insectes.