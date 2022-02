Aidez vos enfants à exprimer leurs sentiments grâce à Hoomkid

Il est important pour les enfants, d’apprendre à exprimer les sentiments qu’ils ressentent, le plus tôt possible. C’est ce que "Hoomkid" vise comme objectif. Il s’agit d’un petit livre qui est en réalité la première conteuse sans onde et sans écran.

Destinée aux enfants de 3 à 10 ans et créée avec l’aide de pédopsychiatre, elle les stimule à mettre un mot sur l’état dans lequel ils se trouvent chaque jour.