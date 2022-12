Aides financières, études, travail… Infor Jeunes vous explique vos droits sociaux

Tu es jeune parent… Tu es étudiant et tu galères financièrement… Tu vis en coloc… L’association Infor Jeunes vient de lancer un site baptisé "mes droits sociaux". En période de crise sanitaire, énergétique et économique, les jeunes se posent souvent de nombreuses questions. Notamment sur les protections et les aides dont ils peuvent bénéficier. Le nouveau site internet "mes droits sociaux" répond à leurs interrogations. Un domaine qui n’est pas enseigné à l’école.

mesdroitssociaux.be, un site qui regroupe toutes les réponses

Sébastien Ymeret, animateur au centre Infor Jeune de Huy : "La campagne a été axée suite à la "mésinformation" ou le manque d’information des jeunes sur la thématique des droits sociaux qui couvrent tout ce qui est lié à la mutuelle, au chômage, au revenu d’intégration sociale…

Tu es demandeur d’emploi et tu vis en coloc ?

"Est-ce que je peux ou pas garder mon allocation de chômage, mon allocation d’études, mon revenu d’intégration sociale en fonction de si je travaille, si je ne travaille pas, si je fais autant d’heures de job étudiant…" C’est souvent ce genre de questions qui reviennent. Ça peut être des questions sur le volontariat, axé sur l’international ou sur le logement, par exemple, "je suis koteur colocataire, comment ça va se passer au niveau de mes allocations… Je vais rentrer dans une formation, est-ce que je vais pouvoir maintenir mes droits sociaux ? "

Des cartes explicatives disponibles dans les centres Infor Jeunes

Les 15 centres Infor Jeunes proposent également dans leurs locaux, un présentoir avec 30 cartes colorées qui reprennent toutes les situations vécues par les jeunes. Chaque carte possède un QR code qui renvoie au site internet mesdroitssociaux.be.