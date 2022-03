Aides familiales, aides ménagères et gardes malades proches de l’asphyxie : le coût de leur voiture privée explose !

Une délégation de gardes malades, d’aides ménagères et familiales s’est rendue lundi matin dans les bureaux verviétois des directions de plusieurs institutions qui les emploie. Elles ont d’abord exprimé leur situation de plus en plus précaire en fin de mois en raison de l’augmentation du prix des carburants. Il faut en effet savoir qu’elles utilisent leur voiture personnelle pour tous leurs déplacements ; selon les cas, les nombreux trajets peuvent représenter entre 500 et 1000 voire 1200 kilomètres par mois et au prix où l’essence et surtout le diesel se montent aujourd’hui, l’indemnité kilométrique de 37 cents qui leur est versée devient à leurs yeux totalement insuffisante : " le panier de la ménagère se rétrécit de plus en plus, explique Claudine, aide familiale, il faut bien que l’on mette de l’essence dans la voiture pour travailler et ça commence à poser certaines difficultés financières en fin de mois : on a certaines collègues qui nous disent qu’elles sont seules avec des enfants et qu’elles ont de plus en plus difficile pour faire le plein pour travailler, et qu’en fin de mois, c’est ça ou nourrir leurs enfants, donc elles doivent faire un choix. Et il y a déjà des collègues qui cherchent désormais un autre emploi parce que ce n’est plus possible." Emmanuelle, garde malade, enchaîne : " mon plein avant, c’était 55 euros, maintenant, je mets pour 90 euros, donc forcément ça me coûte cher surtout que nous avons un grand secteur de travail ; on peut aller jusque Basse-Bodeux, Louveigné, Malmedy, Olne etc., on a des gros trajets à assumer sur une journée. On a 37 cents au kilomètre, ok mais on met notre voiture à contribution donc il faut payer les entretiens, les pneus et le remboursement n’est plus suffisant."