Aider l’autre est bon pour notre santé !

Pendant des dizaines d’années les chercheurs ont étudié ces trois groupes, et notamment leur espérance de vie. A ce propos, quel a été le résultat ? Vous vous en doutez… Les personnes du troisième groupe, celles qui faisaient du bénévolat de la façon la plus sincèrement altruiste, avaient une espérance de vie largement supérieure à celle des deux autres groupes. Et par ailleurs, il est intéressant de noter que les personnes bénévoles avec des objectifs plutôt autocentrés n’avaient pas une meilleure espérance de vie que ceux qui ne faisaient pas du tout de bénévolat…

Même s’il s’agit toujours de corrélations et qu’il est difficile d’en tirer des certitudes absolues de cause à effet, la conclusion des chercheurs est la suivante : oui, on dirait bien que l’altruisme est bon pour notre santé… À condition qu’il vienne du cœur.