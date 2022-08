Aider des jeunes en difficulté à voler de leurs propres ailes, c’est le projet de la maison d’accueil bruxelloise le Bateau Ivre !

Grâce à des dons, le Bateau Ivre, une maison d’accueil pour des enfants en difficulté, a acheté un appartement à proximité du foyer d’accueil principal. Cet outil pédagogique doit permettre une transition plus douce vers l’âge adulte.

Le Bateau Ivre est une maison d’accueil composée d’une quinzaine d’enfants en difficulté à Watermael-Boitsfort. Depuis 1978, l’association a accompagné plus de 170 enfants aux profils distincts : des orphelins, des MENA (Mineurs étrangers non accompagnés), des enfants victimes des violences familiales, d’abus sexuels, ou placés en cas d’une incapacité des parents à les prendre en charge. " D’une manière générale, ces jeunes ne peuvent plus vivre dans leur foyer familial d’origine. Mais les problématiques sont très diversifiées " explique François Moury, directeur du Bateau Ivre – Maison d’accueil.

Ces enfants – âgés entre 18 mois et 18 ans – vivent ensemble et sont encadrés par une équipe psychoéducative multidisciplinaire (éducateur, assistant social et psychologue). " La maison constitue leur lieu de vie principal. Ils y vivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils y sont naturellement très attachés. " Quand un retour au domicile familial n’est pas possible, les enfants restent dans ce foyer d’accueil jusqu’à leur 18 ans, âge légal de la majorité en Belgique. " Auparavant, la majorité était fixée à 21 ans. Avec la réduction de cet âge, les jeunes bénéficient moins longtemps de l’aide à la jeunesse. Nous devons donc les préparer très tôt à voler de leurs propres ailes et à se débrouiller seuls " explique François Moury.