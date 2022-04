Aider à la création d’un couteau namurois, c’est possible !

Appelé "Soçon", ce qui veut dire compagnon, associé ou encore camarade, le nouveau couteau de Namur sera bientôt un de vos indispensables !

A la base de cette histoire : un repas entre amis. Les concepteurs ont constaté que chacun avait un couteau pliant dans sa poche, chaque couteau ayant sa propre histoire. Très souvent utilisé comme compagnon de randonnée ou encore dans les camps scouts, le couteau de poche est multi-usage et très utile !

L’idée a mûri et quelques rencontres plus tard, les sept Namurois ont mis en place leur couteau idéal, le Soçon ! Un outil fait avec savoir-faire et expertise partagée entre Thiers et Namur. En somme, en bons Namurois, ils ont décidé de créer un objet qui véhiculerait un peu de l’histoire de leur belle région…