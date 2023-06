Aide-ménagères : les syndicats ne comptent pas relâcher la pression

Renforcer la prévention

Du côté des syndicats, on dénonce un manque de vigilance. Selon la FGTB, 68% des entreprises n’analyseraient pas le risque posé par ces produits. Sébastien Dupanloup, Secrétaire Fédéral FGTB, plaide pour l’imposition de nouvelles conditions au secteur des Titres Services : "On demande aux pouvoirs publics d’instaurer une visite médicale obligatoire, une par an, comme condition d’agrément des entreprises. Cela doit permettre un suivi pour les aides ménagères afin qu’elles puissent connaître l’évolution de leur santé tout au long de la carrière. Selon nous, le calcul de cette mesure serait de maximum 115 euros par travailleur. De plus, il faut une meilleure analyse des risques du travail au niveau de la maternité. Au sein d’un secteur, qui comprend plus de 97% de femmes, c’est totalement édifiant d’assister à ce qui se passe aujourd’hui."

Federgon invite les syndicats à négocier

Chez Federgon, la fédération en charge du secteur, on se dit prêt à coopérer. "Nous faisons des propositions, alors oui nous ne sommes pas toujours d’accord, mais il y a urgence à mettre toutes les parties autour de la table. Les syndicats doivent revenir négocier et arrêter de pratiquer la politique de la chaise vide. Sans cela, nous ne pourrons pas trouver de solutions concertées sur de nombreux sujets très importants", détaille Arnaud Le Grelle, directeur pour la Wallonie et Bruxelles.

Pour le moment, la concertation sociale semble toujours assez grippée. Une nouvelle action syndicale est d’ailleurs prévue le 30 juin au cabinet du ministre de la Santé Franck Vandenbroucke.

La CIM décide de créer...un groupe de travail

La Conférence Interministérielle de l'Emploi a pris la décision de porter toute son attention sur un renforcement de la protection et des conditions de travail des travailleuses du secteur.

"Un groupe de travail sera chargé d’identifier les points d’attention qui doivent être améliorés", détaille le ministre fédéral du Travail, Pierre-Yves Dermagne. Le groupe de travail se chargera également, à plus long terme, d’évaluer le cadre de financement des titres-services.

"En Région bruxelloise, nous finalisons une réforme ambitieuse pour améliorer les conditions de travail des aide-ménagères. Mais en se coordonnant avec les autres entités, nous pourrons aller plus loin et assurer le bien-être au travail de milliers d’aide-ménagères ", explique Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l’Emploi, qui présidera le groupe de travail. Divers experts, partenaires sociaux, membres d’administration, entre autres, pourront y être associés.