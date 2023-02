Aide aux victimes civiles du conflit en Ukraine : la RTBF s’allie à RTL Belgium et N-Group pour soutenir le Consortium 12-12

À travers cette opération, nous souhaitons aider le Consortium 12-12 à récolter une somme suffisante pour apporter une aide concrète à la population ukrainienne.

Soins de santé, nutrition, approvisionnement en eau, hygiène, éducation et conseil psychosocial sont autant de domaines dans lesquels les membres du Consortium comptent intervenir.

Si vous souhaitez vous aussi apporter votre pierre à l’édifice, les dons peuvent d’ores et déjà être effectués via le numéro de compte bancaire 12-12 BE 19 0000 0000 1212 et en ligne via 1212.be.