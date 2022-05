Aide aux sinistrés des inondations à Esneux : l’ancien centre de la Croix-Rouge devient le CAP’S Méry

Alex, 4 ans , s'est arrêté avec Léa, sa maman, au stand jeux pour enfants: "Je suis souvent seule avec mon fils, donc c'est super chouette de pouvoir rencontrer des gens. Ça permet aussi d'avoir des sorties en famille."

"Je suis locataire et j'ai été sinistrée dans la cave et l'entrée" poursuit cette autre victime des inondations de juillet. "Ça fait du bien à tout le monde de redevenir un peu plus solidaires, et ça s'est bien vu avec les inondations, tout le monde s'est entraidé. Tant mieux si ça reste après."

L'idée, c'est de proposer aux citoyens de se reconstruire ensemble

L'objectif, c'est de proposer aux citoyens différentes activités, tantôt ludiques, tantôt plus pratiques, comme le souligne Arnaud Caparos, coordinateur du CAP'S Méry pour la commune: "On va leur proposer des activités à vocation de divertissement, c'est-à-dire des moments de répit, mais aussi des ateliers beaucoup plus pratiques comme par exemple des ateliers sur l'économie d'énergie au niveau de la maison. Il y a aussi des ateliers zéro déchet, on a aussi Escale-beauté qui est un salon de coiffure et d'esthétique social, une distribution de légumes, des stages pour les enfants, donc on essaye de proposer un maximum de services aux sinistrés et à leurs enfants. On va également organiser chaque samedi des sorties en famille. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux citoyens de se reconstruire ensemble."