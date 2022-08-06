RTBFPasser au contenu
Rechercher

Ukraine - Україна

допомоги біженцям у Фландрії | Aide aux réfugiés en Flandre

il y a 2 heuresTemps de lecture1 min
Par Micha

Vluchtelingenwerk - це організація, яка займається питанням допомоги біженцям у Фландрії. Наразі багато українців проживають у Фландрії і вони потребують допомоги у вирішенні практичних питань, як зареєструватись, отримати фінансову допомогу, звернутись до лікаря. Щоб допомогти українцям  Vluchtelingenwerk створили гарячу лінію українською, за якою може звернутись кожен українець. Vluchtelingenwerk можуть проконсультувати, навіть по таким питанням як табір для дітей та по питанню психологічної допомоги.

Номер телефону +32 2 225 44 21, гаряча лінія працює в будні з 09 до 12 години. 

Також більше інформації по них за посилянням https://vluchtelingenwerk.be/

Aide aux réfugiés en Flandre


Vluchtelingenwerk est une organisation qui s'occupe de la question de l'aide aux réfugiés en Flandre. Actuellement, de nombreux Ukrainiens vivent en Flandre et ils ont besoin d'aide pour résoudre des problèmes pratiques, tels que s'inscrire, recevoir une aide financière et consulter un médecin. Pour aider les Ukrainiens, Vluchtelingenwerk a créé une hotline en ukrainien que chaque Ukrainien peut contacter. Vluchtelingenwerk peut vous conseiller, même sur des questions telles qu'un camp pour enfants et sur la question de l'assistance psychologique.

Le numéro de téléphone est le +32 2 225 44 21, la hotline est ouverte en semaine de 09h00 à 12h00.

Plus d'informations ici  https://vluchtelingenwerk.be/

Articles recommandés pour vous