допомоги біженцям у Фландрії | Aide aux réfugiés en Flandre

Vluchtelingenwerk - це організація, яка займається питанням допомоги біженцям у Фландрії. Наразі багато українців проживають у Фландрії і вони потребують допомоги у вирішенні практичних питань, як зареєструватись, отримати фінансову допомогу, звернутись до лікаря. Щоб допомогти українцям Vluchtelingenwerk створили гарячу лінію українською, за якою може звернутись кожен українець. Vluchtelingenwerk можуть проконсультувати, навіть по таким питанням як табір для дітей та по питанню психологічної допомоги.

Номер телефону +32 2 225 44 21, гаряча лінія працює в будні з 09 до 12 години.

Також більше інформації по них за посилянням https://vluchtelingenwerk.be/