допомоги біженцям у Фландрії | Aide aux réfugiés en Flandre

Vluchtelingenwerk est une organisation qui s'occupe de la question de l'aide aux réfugiés en Flandre. Actuellement, de nombreux Ukrainiens vivent en Flandre et ils ont besoin d'aide pour résoudre des problèmes pratiques, tels que s'inscrire, recevoir une aide financière et consulter un médecin. Pour aider les Ukrainiens, Vluchtelingenwerk a créé une hotline en ukrainien que chaque Ukrainien peut contacter. Vluchtelingenwerk peut vous conseiller, même sur des questions telles qu'un camp pour enfants et sur la question de l'assistance psychologique.

Le numéro de téléphone est le +32 2 225 44 21, la hotline est ouverte en semaine de 09h00 à 12h00.

Plus d'informations ici https://vluchtelingenwerk.be/