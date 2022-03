Un tel dispositif octroiera "des garanties solides pour tout le personnel, du plus jeune au plus âgé", et permettra de réduire l'intensité du travail pour les uns sans l'augmenter pour les autres, expliquent les syndicats.

Ceux-ci souhaitent imposer un nombre maximal d'heures de travail, établi à 32 heures par semaine, un total qui "préserve la santé physique et mentale des travailleurs", selon eux.