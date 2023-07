Aide : "Accroche et partage"

La zone "Accroche et partage ", vous permets, si vous le souhaitez, de définir un titre, une illustration et une description spécifiques qui seront utilisés pour les accroches au sein des pages d’accueil, les pages de listing d’articles et les réseaux sociaux.

Notez bien que cela ne modifie en rien l'affichage de votre article en tant que tel.

Ces informations facultatives complémentaires n’auront pas non plus d’influence sur la " visibilité " de vos articles sur les résultats de recherches Google.

Seules les informations et mots clés que vous aurez renseignés dans le titre principal de votre article ainsi que dans le premier paragraphe (qui est repris pour la meta-description) assureront la visibilité de votre article sur Google.