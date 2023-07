Aide à la jeunesse en détresse : le personnel des SAJ et SPJ manifeste

Ils sont environ 300 à manifester leur détresse devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce mercredi. Sur la place Surlet de Chokier à Bruxelles, les travailleurs des services d’aide à la jeunesse (SAJ) et de protection de la jeunesse (SPJ) ont une fois de plus dénoncé leurs conditions de travail déplorables et leur impact sur la prise en charge des enfants et des jeunes qui en ont grandement besoin.

Des enfants qui doivent aller en institution subissent encore de la maltraitance

Parmi la foule des manifestants, Amélie Roland qui travaille au SPJ de Nivelles dénonce une situation intenable. "On est tellement dans l’urgence, tellement dans la souffrance… On a des enfants qui doivent aller en institution qui subissent encore de la maltraitance, on est en manque de personnel", énumère-t-elle.