Aidants proches : "on est seul pour deux, on est la béquille de l’autre, on est la mémoire de l’autre"

Monique-Marie Schingtienne a 76 ans. Elle vit dans sa maison, à Villers-la-ville, avec son mari, atteint d’une forme d’Alzheimer. Luc, qui ne parle plus, est désormais installé dans un lit médicalisé. La maladie a commencé à se développer en 2014, avec des moments de distraction puis les comportements ont empiré. Luc vidait les armoires, fuyait dans la rue, il était désorienté. Et Monique-Marie a dû faire face et s’adapter. "J’ai débarrassé tous les meubles et, avec les roulettes, je peux orienter le lit selon le soleil". Monique-Marie dort dans la pièce à côté : "la porte est toujours ouverte, je peux réagir, je suis là".

On est seul pour deux, on est la béquille de l’autre, on est la mémoire de l’autre.

Branché dès le matin, un poste de radio prend désormais toute son importance, il permet aux deux époux des moments de partage en écoutant, notamment, de l’Opéra.

"Je suis devenue aide-soignante, je n’avais aucune formation. J’ai dû accepter l’incontinence… Il faut apprendre à devenir très patient ; on est seul pour deux, on est la béquille de l’autre, on est la mémoire de l’autre". Et dans la vie pratique, tout se complique : "le bus est gratuit… Oui mais votre mari ne marche plus très bien ; il faut trois quarts d’heure pour accéder au bus. Malgré la bienveillance du chauffeur, vous vous dites : vous n’allez pas prendre un bus (ndlr : dans ces conditions).

Tout ça ensemble, vous ne voyez plus clair. Et ça c’est très difficile."

Monique-Marie a parfois eu le sentiment de perdre pied. "Je viens de loin, de très loin. Franchement, on devrait être reconnu, avoir un petit salaire pour nous permettre de suivre nous-mêmes des professionnels qui eux demandent des prix entre 50 et 70 euros par séance", comme un psychologue, un sophrologue, un ostéopathe, un cours de gymnastique posturale pour prendre soin de soi "car on est cassé dans le corps."