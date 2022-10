Aidants proches et revenu de remplacement : le prochain défi social ?

La Belgique ne devrait-elle pas, comme elle le fait pour une série d’autres catégories de citoyens, soulager financièrement ces familles en leur accordant un revenu de remplacement également ?

Avoir un enfant malade et/ou porteur d’un handicap n’est-il pas déjà une épreuve de la vie suffisante ?

Les aidants proches ne rentrent-ils pas parfaitement dans la définition de la "sécurité sociale" mentionnée ci-dessus ? Ils ne sont en effet plus capables de s’assurer eux-mêmes un revenu et ce, pour s’occuper d’un proche pour qui leur aide est devenue indispensable. N’est-ce pas une justification légitime ?

Enfin, rappelons qu’en matière d’aide sociale financière, le respect de la dignité humaine est apprécié sous l’angle de l’état de besoin.

Ces familles sont dans un état de besoin. Probablement sont-elles même dans un état de détresse et cela n’est plus acceptable au 21e siècle, et à l’heure où la Belgique se définit fièrement comme étant un Etat social.

Théoriquement, les aidants proches pourraient s’adresser aux CPAS et introduire une demande d’aide sociale. Toutefois, l’aide sociale est le dernier échelon de la sécurité sociale et subsidiaire aux autres revenus de remplacement.

Généralement, un citoyen bénéficiera d’une aide sociale temporairement, jusqu’à ce qu’il récupère ses droits sociaux. Dans le cas des aidants proches, il n’y a pas de droits sociaux à récupérer.

La Belgique leur impose par conséquent de s’appuyer exclusivement et indéfiniment sur le dernier échelon de la sécurité sociale avec toutes les incertitudes et les inconvénients que cela comporte.

Il est grand temps que la société belge cesse de fermer les yeux sur la situation catastrophique des aidants proches et qu’elle leur vienne en aide à eux également en leur octroyant plus qu’un statut symbolique et un congé thématique de trois mois.

La Belgique sera alors véritablement un Etat social.

Line Jadot, chargée de cours à l'HELMo et conseillère de l’action sociale à la commune d'Anthisnes