Aïda et le Rêve de Dromadaire, un conte musical initiatique au Théâtre Marni les 28 et 29 décembre

Caroline Veyt vous propose une nouvelle sortie en famille pour Outside for Christmas. Au Théâtre Marni se donne les 28 et 29 décembre à 15h Aïda et le Rêve de Dromadaire, un conte musical initiatique qui traite de la condition humaine, de notre rapport à la nature, ainsi qu’aux autres.

Composée et écrite par Manu Hermia – à la fois compositeur, improvisateur et explorateur des musiques du monde -, la musique de ce conte initiatique est emplie des éléments cultures que son parcours l’amène à rencontrer. La rencontre, justement, est au cœur de sa dernière création. C’est de la musique et bien plus que ça puisqu’il s’agit d’un conte musical initiatique qui s’intitule Aïda et le Rêve de Dromadaire.

Manu Hermia décrit son conte de cette façon : "C’est l’histoire d’une petite fille dans le désert du Sahara, à la recherche de ses racines mais surtout d’elle-même. Elle fera du vent et d’un scorpion ses amis. Elle se perdra, et se fera enlever par des bandits. Nous, on l’écoutera chanter, on vivra ses émotions, on rira, et on regardera les étoiles avec elle".

Aïda a un parcours particulier, elle a été trouvée dans une oasis, en plein milieu du désert quand elle avait 1 an à peine. Heureusement, elle était sur la route d’une troupe de nomades et le vieux sage de la troupe a pris soin d’elle. Au fil du temps, elle va s’interroger sur ses origines, sa vie dans le désert, va découvrir d’innombrables choses parfois absurdes, comme les frontières entre les pays.

Ce sont ses parents qu’elle cherche, mais en réalité, chaque aventure va l’amener à se trouver un peu plus elle-même… à travers le cheminement d’Aïda, les enfants vont découvrir plein de choses ! Des notions comme la vie intérieure, la solidarité, la méditation, l’énergie vitale, la démocratie, le respect des êtres vivants.

Le conte est ancré dans la musique arabe, la vie nomade et les animaux du désert. Mais on aborde en même temps l’universalité de la condition humaine, le rapport à la nature, le rapport aux autres et à l’univers qui nous entoure. Et puis, c’est surtout la recherche de notre individualité, au-delà de nos origines et de notre culture. Et c’est aussi l’éveil à une certaine spiritualité, libre. Et ça aussi c’est important et même essentiel, pour les plus petits et pour les grands.

Vous l’entendrez si vous avez la bonne idée d’aller voir Aïda et le rêve du dromadaire, ce conte musical mêle le récit, les chansons et des passages instrumentaux qui permettent aux enfants de se laisser aller aux émotions et à leurs images intérieures. Il y a de l’humour, des rebondissements et des moments de profondeur, de réflexion et de rêve.

Aïda et le rêve du dromadaire s’adresse aux enfants entre 5 et 10 ans il est à voir au Théâtre Marni à Ixelles. Rendez-vous mercredi 28 et jeudi 29 décembre à 15h.