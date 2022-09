Aïda de Verdi, cet opéra composé à l’occasion de l’inauguration du Canal de Suez

Elle est officiellement prévue pour le 17 novembre 1869. A l’époque, le vice-roi d’Egypte, le successeur de Saïd Pacha, Ismaïl Pacha est tout autant imprégné de culture occidentale que son prédécesseur puisque lui aussi, a grandi et étudié à Paris. Ismaïl Pacha est à l’origine de la construction du théâtre et de l’opéra du Caire. Et en grand admirateur d’Art lyrique, il désire qu’un grand nom de l’opéra vienne lui composer un hymne, juste pour accompagner les festivités d’inauguration de son canal. Plusieurs noms ont été avancés, Wagner et Gounod notamment, mais c’est finalement à Giuseppe Verdi que l’on va s’adresser et qui aura une réponse très claire : non. Non, Verdi ne veut pas composer d’hymne pour cet événement, Verdi ne compose jamais de morceaux de circonstance. Un opéra alors ? Après tout, c’est déjà son Rigoletto qui avait ouvert la toute première saison de l’Opéra du Caire ? Il s’agirait ici de composer quelque chose à la gloire de l’Egypte, et pourquoi pas de placer l’intrigue à l’époque des Pharaons. Et là encore, Verdi aura une réponse très claire : non. Le Khédive Ismaïl Pacha (qui ne devait pas non plus avoir tant que ça l’habitude qu’on lui résiste à ce point-là) va alors tenter un dernier coup de poker, et celui-ci sera payant !