Aïd al-Fitr : la rupture du jeûne observée par les musulmans met en lumière le ramadan lui-même

Ce lundi 2 mai marque cette année la fin du jeûne du ramadan pour les musulmans. Il s’agit du jour de l’Aïd al-Fitr. Au programme : dégustation de gâteaux en famille, cadeaux offerts aux enfants, prières et récolte de l’aumône. Quelle importance revêt donc cette journée pour les musulmans à travers le monde ? Et quels sont les objectifs derrière ces rites ?

28 jours, c’est "exceptionnel"

L’Aïd al-Fitr est donc un moment passé en famille, avec des petits gâteaux sucrés souvent préparés à l'avance, mais il est surtout "la célébration d’être parvenu, pendant un mois, à suivre les préceptes de ne pas manger, ne pas boire ou encore ne pas avoir de relations sexuelles le jour", explique Felice Dassetto, professeur émérite du centre d’études de l’Islam à l’UCLouvain. Selon lui, l’Aïd al-Fitr est certes un moment marquant car il s'agit de la fin de la période de jeûne, mais en réalité, c’est surtout "le déroulement tout entier du ramadan qui est important."

Selon Felice Dassetto, ce qui démarque particulièrement le ramadan des autres célébrations religieuses, c’est en effet sa durée. Il explique: "Plus les festivités durent longtemps, plus c’est important. Le ramadan se déroule pendant 28 jours, c’est totalement exceptionnel. D’autant qu’il y a une vraie motivation, une vraie participation populaire." Par ailleurs, ajoute-t-il, "tout au long du ramadan, le jeûne est rompu la nuit et comme le temps est inversé, cela renforce le caractère exceptionnel."

Cela rapproche les individus et permet la réconciliation

Mais quel est finalement l'objectif de ces festivités ? La réponse est simple : renforcer les liens familiaux. "Dans toutes les religions, les rites sont importants et sont souvent accompagnés de festivités car cela rapproche les individus et permet la réconciliation", analyse Felice Dassetto. A cette occasion, "la famille se retrouve autour d'un repas spécial et même s’il y a eu des mésententes pendant l’année, elle célèbre ensemble."