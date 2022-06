Чи маєте ви  право на тимчасовий захист у  всіх країнах ЄС? | Ai-je droit à ma protection temporaire ailleurs en Europe ?

Якщо ви зареєстровані в Бельгії і отримали тимчасовий захист, що робити, якщо ви хочете переїхати в іншу європейську країну, наприклад, тому що знайшли там роботу?

Ви можете вільно обирати країну ЄС, у якій бажаєте отримати тимчасовий захист. Однак, ви повинні знати, що ви можете скористатися тимчасовим захистом ЛИШЕ в одній державі-члені ЄС одночасно. Таким чином, якщо ви зареєстровані в одній країні ЄС і переїжджаєте в іншу, країна, в яку ви переїжджаєте, повинна надати вам усі права за статусом тимчасового захисту, включаючи реєстрацію та видачу дозволу на проживання. У той же час дозвіл на проживання, виданий у першій країні ЄС, і права, що випливають з нього, повинні бути відкликані в цій першій країні.

Якщо ви вирішите виїхати з Бельгії (або будь-якої країни-члена ЄС) до іншої, ви повинні повідомити про це владу країни, в якій ви зараз зареєстровані, і отримати захист. Права, пов'язані з тимчасовим захистом, однакові в усіх країнах ЄС, які пов'язані цією директивой.

Si vous êtes enregistré en Belgique et que vous avez reçu votre protection temporaire, que faire si vous voulez déménager dans un autre pays européen parce que vous y avez trouvé du travail par exemple ? Vous êtes libre de choisir le pays de l’UE dans lequel vous souhaitez bénéficier de la protection temporaire. Toutefois, vous devez savoir que vous ne pouvez bénéficier d’une protection temporaire QUE dans un État membre de l’UE à la fois. Par conséquent, si vous êtes enregistré(e) dans un pays de l’UE et que vous vous installez dans un autre, le pays dans lequel vous vous installez doit vous accorder tous les droits prévus au titre du statut de protection temporaire, y compris l’enregistrement et la délivrance d’un permis de séjour. Parallèlement, le permis de séjour délivré dans le premier pays de l’UE et les droits qui en découlent doivent être retirés dans ce premier pays. Si vous décidez de quitter la Belgique (ou n’importe quel État membre de l’UE) pour un autre, vous devez en informer les autorités du pays dans lequel vous êtes désormais enregistré(e) et bénéficiez d’une protection. Les droits liés à la protection temporaire sont les mêmes dans tous les pays de l’UE liés par la directive.