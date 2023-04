Ahmed Sylla répond à Blanche Gardin au sujet de la polémique autour de "Lol qui rit, sort"

Blanche Gardin a lancé une polémique au sujet de l'émission "Lol qui rit, sort" sur Amazon. En effet, elle a indiqué avoir refusé 200 000 euros pour participer à cette émission dont le tournage dure une journée.

L'humoriste avait publié un long texte pour expliquer qu'elle ne comprenait pas pourquoi les participants touchaient plus d'argent que les associations dans cette émission.

C'est un autre humoriste en la personne d'Ahmed Sylla qui a décidé de prendre la parole et de réagir à la polémique au micro de NRJ : " Je n'ai pas trouvé ça cool de sa part, ça jette un peu l'opprobre sur ceux qui ont participé".

Ahmed Sylla va même plus loin en indiquant que la somme de 200 000 euros n'était pas le bon montant : "Je suis assez proche de la production et il n'y a pas eu de proposition financière de la part d'Amazon. Je connais les cachets des gens parce que les agents se parlent et ce n'est pas 200.000 euros. Ce n'est pas le tarif."

L'humoriste qu'on a découvert dans "On n'demande qu'à en rire" explique en détail sa position vis à vis des propos de Blanche Gardin dans l'émission "Clique" sur Canal + : "Je vous jure, je n’ai pas pris 200 000 euros pour faire ça. Ça nous fait passer, nous, pour des gens pas bien. Il y a deux choses : refuser l’émission et dénoncer le système que représente Amazon. Ce sont deux choses complètement différentes. Dons soit tu ne dis rien, sinon prends l’oseille et donne-le à des associations. Je n’ai pas aimé la façon dont ça s’est fait parce qu’il ne s’agissait que de l’argent et ça la faisait passer pour une reine, pour une princesse d’avoir refusé de l’argent".

A noter que le Père Fouras a envoyé une invitation à Blanche Gardin pour défendre une association bénévolement dans l'émission "Fort Boyard".