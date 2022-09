Ahmed Sylla : "Je dois ma carrière à Laurent Ruquier"

Ahmed Sylla était l'invité de David Barbet, journaliste chez Télépro, dans l'émission Le 6-8 sur La Une.

L'humoriste évoque sa relation avec Bertrand Usclat : "C'est la première fois qu'on se rencontre sur un tournage. C'est un acteur incroyable, un vrai coup de coeur pour l'homme. Pour moi, c'est une révélation du cinéma français."

Ahmed Sylla a été découvert dans l'émission On n'demande qu'à en rire sur France 2. Il nous dit ce que lui a apporté cette émission : "Je dois énormément pour ne pas dire tout à Laurent Ruquier et On n'demande qu'à en rire. C'était une époque où on pouvait encore rire de tout. Il y avait une bienveillance autour de l'humour qu'on ne retrouve plus aujourd'hui."

